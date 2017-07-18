США подтвердили выполнение Ираном условий ядерного соглашения 2015 года

Администрация президента США Дональда Трампа поздно вечером 17 июля подтвердила, что Иран соблюдает ядерное соглашение 2015 года, поэтому связанное с этим соглашением облегчение санкционного режима останется в силе. В то же время Вашингтон обещает придерживаться санкций, введенных из-за испытаний баллистических ракет и по другим вопросам.

С момента вступления Трампа в должность его администрация уже второй раз подтверждает выполнение Тегераном условий соглашения, которое предусматривает контроль за ядерной деятельностью Ирана в обмен на отмену международных санкций. Ранее сам 45-й президент США неоднократно обещал выйти из договоренностей, которые называл «плохой сделкой».

Администрация Трампа утверждает, что Иран нарушает дух соглашения, продолжая, в частности, разработку и испытания баллистических ракет и быстрых военных кораблей. Американские власти также дальше выражают обеспокоенность из-за вероятных нарушений прав человека в Иране, поддержки терроризма в отношении Израиля, лишения свободы граждан США и вмешательства в свободу судоходства в Персидском заливе.