На пост губернатора Севастополя зарегистрировались семеро кандидатов

В аннексированном Севастополе завершился срок подачи документов на регистрацию кандидатов в губернаторы города. Всего документы подали 7 кандидатов, сообщил журналистам подконтрольный Кремлю председатель севастопольского избиркома Александр Петухов.

Так, в комиссии получили документы от Ивана Ермакова («Патриоты России»), Ильи Журавлева (ЛДПР), Романа Кияшко (КПРФ), Вадима Колесниченко («Великое Отечество»), Николая Кряжева («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрия Овсянникова («Единая Россия»), Виктора Резанова (партия «Народ против коррупции»).

Из всех претендентов официально кандидатом в губернаторы зарегистрирован пока один – Роман Кияшко.

При этом без регистрации рискует остаться Виктор Резанов: вопрос о нарушении претендентом правил предвыборной агитации севастопольский горизбирком планирует рассмотреть 18 июля.

Решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатов должны объявить до 25 июля, отметил Петухов.

Выборы губернатора аннексированного Севастополя состоятся в единый день голосования – 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского Законодательного собрания города.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».