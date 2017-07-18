В Киеве 27 июля пройдет встреча с бывшими украинскими политзаключенными, волонтерами и участниками боевых действий на Востоке Украины. В рамках мероприятия состоится благотворительный аукцион в поддержку удерживаемых Россией украинцев. Мероприятие анонсируют в Фейсбуке организаторы.

«Организаторы проведут аукцион-продажу эксклюзивных вышитых картин ручной работы украинской художницы. Картины-вышивки переданы организаторам семьей украинца и крымской татарки, которые вынужденно покинули Крым в 2014 году, именно с целью продажи для финансовой поддержки граждан Украины, которые до сих пор находятся в местах несвободы России по политическим мотивам», – сообщают организаторы.

Планируется, что на вырученные на аукционе средства закупят подарки для украинских политзаключенных ко Дню независимости Украины. Политзаключенным, которые исповедуют ислам, передадут «вещи, которые, согласно Корану, помогут им оставаться верными себе и мужественно перенести это испытание духа».

Среди приглашенных участников встречи – крымчанин, бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев.

Встреча запланирована на 19:00 в кафе «Пицца «Ветерано».

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».