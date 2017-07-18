В Крыму анонсируют выступление российского певца-иеромонаха Фотия

В аннексированном Крыму анонсируют выступление российского певца Виталия Мочалова, который больше известен как руководитель православного монастырского хора иеромонах Фотий. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно афишам, расклеенным на улицах города, победитель российского телепроекта «Голос» Фотий даст вечером 20 августа «большой сольный концерт» в Севастопольском культурно-информационном центре в Камышовой бухте (СКИЦ).

В кассе СКИЦ корреспонденту Крым.Реалии сообщили, что стоимость билетов на концерт Фотия будет составлять от 1300 до 2100 рублей (550 – 880 грн – КР).

Российская компания «На Радость Людям», распространяющая билеты на концерты, сообщает на своем сайте Gorkassa.Ru, что Фотий даст концерты 17 августа – в Феодосии, 20 августа – в Севастополе, 21 августа – в Евпатории, 23 августа – в Симферополе. На одном из рекламных баннеров, размещенных на этом сайте, также указано, что певец даст 16 августа концерт в Керчи.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.