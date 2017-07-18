Главарь группировки «ДНР» заявил о создании «Малороссии»

Главарь группировки «ДНР», признанной в Украине террористической, Александр Захарченко заявил 18 июля в Донецке о создании «государства» под названием «Малороссия». Об этом сообщают российские и сепаратистские сайты.

Как говорится в этих сообщениях, «представители «ДНР», «ЛНР» и 19 регионов Украины объявили сегодня о создании государства «Малороссии». В «конституционном акте» указано, что столицей новой «государства» станет Донецк.

Сепаратисты также утверждают, что это «государство» станет «правопреемником Украины».

В группировке «ЛНР» пока никак не комментировали заявлений сепаратистов, контролирующих Донецк и часть Донецкой области.

С апреля 2014 года после аннексии Россией Крыма на части Донбасса начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке боевиков, однако Москва эти обвинения отрицает. Часть Донецкой и Луганской областей, в частности города Донецк и Луганск, контролируют пророссийские боевики.