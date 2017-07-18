На итоговой аттестации школьников в Севастополе не выявили нарушителей

В 2017 году почти 5,5 тысяч севастопольских школьников – учащихся 9 и 11 классов – сдали российскую государственную итоговую аттестацию (ГИА). При этом не было ни одного случая аннуляции результатов экзамена из-за нарушений. Об этом на аппаратном совещании российского правительства Севастополя сообщил подконтрольный Кремлю директор городского департамента образования Михаил Родиков.

Он уточнил, что в рамках ГИА в досрочный и основной период экзамен сдавали 3536 девятиклассников и 1900 учащихся 11 классов.

При этом, по его словам, для организации экзаменов в Севастополе привлекли 1267 человек, в том числе 46 аккредитованных общественных наблюдателей.

«В этом году в Севастополе не зафиксировано ни одного замечания на уровне Рособрнадзора, в результате чего потребовалось бы аннулировать результаты экзаменов», – заявил Родиков.

Он добавил, что прием экзаменов в Севастополе осуществлялся в 15 пунктах. Все участки были оборудованы рамками-металлоискателями, чтобы исключить возможность использования школьниками мобильных телефонов, а также системой видеонаблюдения.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – это основной обязательный вид экзамена в 9 классе средней школы в России, аналог единого государственного экзамена (ЕГЭ) для 11-х классов. Служит для контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет, а также для приема в колледжи и техникумы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».