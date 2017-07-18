Рябков: Вашингтон близок к возвращению России дипломатических зданий в США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что Москва и Вашингтон близки к соглашению, которое бы возобновило доступ России к двум дипломатическим зданиям, заблокированным с конца прошлого года решением тогдашнего президента Барака Обамы. Об этом Рябков заявил после завершения в Вашингтоне 17 июля встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном.

По информации CNN, на вопрос «получили ли вы свои здания обратно» Рябков ответил «почти». Шеннон не стал комментировать результатов диалога, ни одна сторона не обнародовала заявлений после встречи в Госдепартаменте, которая длилась более двух с половиной часов.

В конце декабря 2016 года администрация тогдашнего президента США Барака Обамы приказала закрыть два российских дипломатических объекта в США, которые официально были дачами для отдыха дипломатов, сотрудников посольства России и членов их семей, в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Тогда же персонами нон грата были объявлены 35 сотрудников посольства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско.

Причиной стали совместные выводы всех спецслужб США, что Россия вмешивалась в президентские выборы того года (Москва отрицает свою причастность). По некоторым сообщениям, закрытые объекты могли также использоваться работниками российских спецслужб для ведения разведывательной деятельности.

Президент России Владимир Путин тогда отказался принимать меры, ожидая скорого улучшения отношений следующего президента Дональда Трампа, которого поддерживала Москва, но этого так и не произошло. Администрация Трампа пока продолжает прежнюю политику Вашингтона в отношении Москвы, несмотря на заявления президента США о надежде на лучшие отношения с Россией.