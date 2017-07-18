Защита в «деле Семены» готова представить доказательства – адвокат

На очередном заседании по делу крымского журналиста Николая Семены 18 июля сторона защиты намерена представлять свои доказательства. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Александр Попков.

«Мы готовимся к заседанию. Я не хотел бы пока раскрывать то, что мы готовы представлять. Мы уже в прошлый раз допрашивали эксперта-лингвиста со стороны ФСБ, которого мы вызывали как нашего эксперта, чтобы показать ее несостоятельность», – напомнил адвокат.

Заседание состоится в подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.