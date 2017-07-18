В суде по «делу Умерова» обвинение продолжит представлять доказательства – адвокат

Очередное заседание по делу одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова запланировано в подконтрольном Кремлю суде Симферопольского района на 19 июля. Там сторона обвинения продолжит представлять свои доказательства, сообщил Крым.Реалии адвокат Эмиль Курбединов.

«Обвинение еще представляет свои доказательства, там есть диск и больше ничего, на этом все заканчивается», – сказал адвокат.

Сам Умеров сообщил в Facebook, что в рамках заседания ожидают привода одного из свидетелей обвинения, «которая не является на пять заседаний».

«Кроме того, есть информация, что место, где мы каждую среду собираемся, отгородили забором, ну это ничего – сориентируемся на месте...» – указал Умеров.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.