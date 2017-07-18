Властям Крыма невыгоден «дикий туризм» – эксперт

Подконтрольному Кремлю руководству Крыма выгодно искоренить на полуострове «дикий туризм» из-за его финансовой нецелесообразности. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал директор украинской общественной организации «Центр развития туризма» Владимир Царук, комментируя сокращение количества специализированных кемпингов в Крыму.

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«Каждая власть пытается заработать побольше денег в бюджет, поэтому различными путями пытаются во время сезона увеличить доходы... Программа по развитию кемпингов очень слабо функционирует, потому что есть упор на большую доходность от туристов. Естественно, с тех людей, которые останавливаются в отелях или санаториях, можно получить больше, потому что они платят с этих средств размещения налоги. Те же туристы, которые приезжают «дикарем», почти ничего не платят», – сказал Царук.

Украинский эксперт подчеркнул, что сейчас в Крыму не намерены заниматься развитием отрасли «дикого туризма» и строительством новых кемпингов для такого вида отдыха.

«В Крыму еще остались незастроенные побережья, которые есть смысл развивать. Вопрос в инвестициях, в деньгах, которых всегда не хватало. Поэтому и территория, скажем, Ленинского района или Евпатории не была освоена, потому что большие проекты требуют больших инвестиций, но они просто так не приходят. Нужна не только привлекательность территории, но и содействие местной власти», – добавил Царук.

В июле руководитель Федерального агентства России по туризму Олег Сафонов сообщил, что аннексированный Крым в январе-июне 2017 года посетило на 4% меньше туристов, чем за аналогичный период в 2016 году – 1 млн 503 тысяч человек.

В июне в «Ростуризме» причиной снижения показателей количества туристов называли холодную погоду.

Туроператоры сообщали о снижении спроса на Крым в этом году на треть по сравнению с прошлогодними показателями. Среди причин снижения продаж эксперты назвали укрепление рубля, открытие Турции, а также высокую стоимость перевозки и погоду.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».