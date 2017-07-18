Адвокат требует пересмотра решения крымского суда о запрете Меджлиса

Адвокат Николай Полозов 18 июля подал в подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Копии документа Полозов опубликовал в соцсетях.

Заявление было подано «по вновь открывшимся обстоятельствам». Как пояснил Полозов, речь идет о вынесениеи приказа о применении временных мер Международным судом ООН‬.

26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 года Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса.

19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украина против России. Суд в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма. Зато Москву обязали прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».