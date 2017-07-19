Симферопольские власти сообщают о новом виде стихийной торговли в городе

Глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявил, что стихийные торговцы в городе начали принимать заказы и привозить товар на дом. Об этом Бахарев заявил 18 июля, сообщают крымские СМИ.

«Сейчас еще появилась другая тенденция – расклеивают объявления во дворах с ценами и привозят товар прямо туда. Понимаю, что людям это удобно, потому что можно никуда не ходить, но они должны понимать, что такие торговцы не платят налоги и ничего не приносят в бюджет города», – заявил Бахарев.

По его словам, для усиления мер борьбы со стихийщиками, российские власти города планировали увеличить штат департамента административно-технического контроля.

«Мы надеялись, что увеличим штат ДТК, чтобы постоянно держать на местах стихийной торговли, как на работе, людей, но нам не дают. Будем действовать с помощью ополчения и казаков. Думаю, получится», – подытожил Бахарев.

14 июля сообщалось, что к борьбе со стихийной торговлей в аннексированном Крыму дополнительно привлекут отряды казаков и «самообороновцев».

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.