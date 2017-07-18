Порошенко: проект «Новороссия» провалился, Украина восстановит суверенитет над Крымом и Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что лидеры группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий являются марионетками, которые транслируют месседжи власти России. При этом глава украинского государства отмечает, что предыдущий проект сепаратистов «Новороссия» потерпел крах. Как сообщает пресс-служба президента Украины, он сказал об этом во время своего визита в Грузию.

«С начала военной агрессии против моей нации целью Российской Федерации было разделить Украину на части. Проект «Новороссии» включал 9 регионов Украины. Этот проект полностью провалился», – добавил Порошенко.

Он отметил важность имплементации Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе.

«Мы надеемся на реинтеграцию Донбасса и Крыма и восстановление украинского суверенитета над этими территориями», – подчеркнул президент.

18 июля главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил о создании «государства» под названием «Малороссия» со «столицей» в Донецке, о чем, по его словам, договорились «представители «ДНР», «ЛНР» и 19 регионов Украины.

В то же время представители луганских сепаратистов заявили, что никаких договоренностей не заключали и не присутствовали на встрече в Донецке, о которой говорил Захарченко.