Жителя Севастополя Эмиля Минасова приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по статье об экстремизме. Об этом 18 июля сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ» со ссылкой на сообщение Федеральной службы безопасности России.

«Приговором Первомайского районного суда России по республике Крым Минасов Э.А. признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к наказанию в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», – говорится в сообщении ФСБ.

По данным ФСБ, с марта по октябрь 2016 года «Минасов неоднократно распространял в социальных сетях материалы экстремистской направленности». О каких именно публикациях идет речь, в российском силовом ведомстве не уточнили.

Сообщается, что российские следователи возбудили и расследовали шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к возбуждению ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Приговор суда вступил в силу.

Крым.Реалии пытаются связаться с правозащитниками и получить дополнительную информацию по этому поводу.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».