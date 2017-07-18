Прокуратура России: арест экс-директора «Гоголь-центра» был незаконным

Прокуратура России заявляет, что бывший директор «Гоголь-центра» и экс-генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский был арестован незаконно. Об этом представитель российской прокуратуры заявил 18 июля в суде.

Как сказали в прокуратуре, уголовное дело, в рамках которого Малобродского обвиняют в мошенничестве, возбуждено «только сейчас», и ранее ему незаконно была избрана мера пресечения.

Пресненский районный суд Москвы 21 июня отправил Алексея Малобродского под арест. Следователи обвинили его в хищении средств, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь» в 2012 году. Экс-директор «Гоголь-центра» своей вины не признает. По делу о хищении проходят еще два человека: бывший бухгалтер организации Нина Масляева и бывший генеральный директор Юрий Итин.

В поддержку Малобродского и других фигурантов дела выступили представители российской театральной общественности, а также члены Конгресса интеллигенции. Они назвали судебные преследования театральных работников попыткой «унижения и приручения деятелей культуры».