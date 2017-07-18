В Севастополе утвердили стратегию развития города до 2030 года

Депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя 18 июля утвердили стратегию социально-экономического развития города до 2030 года.

«При подготовке документа было проведено 13 заседаний экспертных групп, в ходе которых были учтены предложения от депутатов законодательного собрания, командования Черноморского флота России, общественности и экспертов. В соответствии с законодательством Севастополя было организовано общественное обсуждение законопроекта», – цитирует пресс-служба парламента подконтрольного Кремлю заместителя главы Севастополя Илью Пономарева.

Сообщается, что с учетом внесенных поправок парламентарии приняли стратегию социально-экономического развития Севастополя до 2030 года сразу в двух чтениях.

Что конкретно планируется сделать в рамках этой программы, депутаты не уточняют.

«Не всегда в стратегии можно ответить, что конкретно мы построим на той или иной территории города. Мы постарались в этом документе указать ключевые объекты, которые мы знали на тот момент, когда писали закон. Но стратегия в случае вашего утверждения получит развитие в наших 20 государственных программах, которые мы в течение 4 месяцев приведем в соответствие с законом. Именно в государственных программах мы конкретно ответим, какие объекты мы построим», – отметил подконтрольный Кремлю глава города Дмитрий Овсянников.

В апреле на рассмотрение севастопольского парламента представили проект Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года. Прописанная в документе миссия города – «это геостратегический, культурно-исторический, гуманитарный и курортно-туристический центр России на Черном море, город, где комфортно жить, работать, творить и отдыхать».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».