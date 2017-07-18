Радио Крым.Реалии: Осталось ли натуральное молоко в Крыму?

Какое молоко пьют крымчане? Какого качества молочная продукция на полуострове? Почему в Крыму массово фиксируют фальсификат на прилавках магазинов? Чем грозит употребление порошковой молочной продукции?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с крымчанами из разных уголков полуострова, экспертом рынка продовольственных товаров в Крыму Андреем Александровым и руководителем отдела тестирования Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» Ниной Кильдий.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

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