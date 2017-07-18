Франция и Германия призвали Россию осудить заявления о «Малороссии»

Франция и Германия призвали Россию осудить заявление главаря незаконной вооруженной сепаратистской группировки «ДНР» Александра Захарченко о «создании государства Малороссии».

Как было отмечено на брифинге в Министерстве иностранных дел Франции, это заявление является нарушением минских договоренностей об урегулировании конфликта на оккупированной части украинского Донбасса и также противоречит духу переговоров об урегулировании в «нормандском формате».

«Франция остается преданной полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Минские договоренности, подписанные Россией и Украиной, одобренные в «нормандском формате», а также в Совете безопасности ООН, являются единственным форматом, признанным всеми сторонами, для достижения мирного и устойчивого решения кризиса в этой стране», – так официальную позицию Парижа прокомментировали на брифинге.

В Германии спикер правительства страны так же выразила надежду, что Россия немедленно осудит заявления о «Малороссии». Берлин считает эти заявления «полностью неприемлемыми», заявила пресс-секретарь в интервью медиакомпании «Немецкая волна».

Берлин считает переговоры единственным путем решения конфликта в Украине, отметила пресс-секретарь. Речь идет о выполнении минских соглашений Россией, Украиной и сепаратистами на Донбассе, которых поддерживает Москва.

Ранее в понедельник главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил о «создании государства Малороссии», в которое, по его словам, в настоящее время входят оккупированные территории Донбасса, а в будущем должна войти вся Украина, кроме Крыма, который сепаратисты признают «русским». Это заявление уже резко раскритиковали не только в Украине, но и в России, а также в самой группировке «ДНР» и в соседней сепаратистской группировке «ЛНР» на оккупированной части Луганщины, которая, по идее Захарченко, должна прекратить существование.

Франция и Германия, вместе с Украиной и Россией, являются участниками «нормандского формата» переговоров об урегулировании конфликта на оккупированной части востока Украины.