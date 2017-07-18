Суд в Крыму намерен вынести приговор экс-главе администрации Керчи 19 июля

Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд перенес оглашение приговора экс-главе администрации Керчи Сергею Писареву на 19 июля. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на российскую прокуратуру Крыма.

«Оглашение приговора перенесли на завтра (19 июля – КР), на 9.00», – говорится в сообщении прокуратуры.

На сайте ведомства нет информации о заседании суда.

10 июля экс-глава городского совета аннексированной Керчи Лариса Щербула отказалась давать показания по делу бывшего главы российской администрации города Сергея Писарева.

В отношении Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении подконтрольной Кремлю администрацией Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков. Обвинение предложило назначить Писареву наказание в виде девяти лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима.