Крымские спасатели не подтвердили сообщение о возможном землетрясении на полуострове

В российском управлении МЧС по Крыму сообщили, что проверили полученную информацию о возможном землетрясении на полуострове в ближайшее время. Как сообщают РИА Новости Крым со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Владимира Иванова, МЧС не выявило признаков землетрясения.

«После получения сообщения мы начали эту информацию проверять через сеть сейсмостанций Республики Крым, которые не зафиксировали каких-либо изменений в сейсмической активности полуострова и прилегающей акватории», – рассказал Иванов.

По информации пресс-службы, отсутствие какой-либо надвигающейся опасности подтвердило и спокойное поведение животных в крымских зоопарках.

«Информация была собрана со всех зооуголков и зоопарков Крыма на предмет изменения поведения животных – аналогично: аномалий в поведении животных не наблюдается», – рассказал начальник пресс-службы.

Как проинформировали в ведомстве, сообщение о возможном землетрясении в Крыму спасателям поступило утром 18 июля. При этом в МЧС заявили, что документ сейсмологов носил рекомендательный характер и не содержал никаких утверждений.

Крым относится к сейсмически опасным территориям. По информации российского управления МЧС по Крыму, за сейсмической ситуацией на полуострове и прилегающих районах следят семь стационарных станций.