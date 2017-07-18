Евросоюз осудил запрет «Свидетелей Иеговы» в России

В Европейском союзе осудили решение Верховного суда России, который окончательно подтвердил запрет в этой стране религиозной организации «Свидетели Иеговы», признав ее «экстремистской».

Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, «Свидетели Иеговы», как и другие религиозные группы должны иметь возможность мирно осуществлять право на свободу собраний без внешнего вмешательства, как гарантируют Конституция России, ее международные обязательства и международные стандарты прав человека».

С критикой решения запретить деятельность «Свидетелей Иеговы» в России уже выступила Комиссия по международной религиозной свободе в США. По их словам, запрет отражает тот факт, что власти России «постоянно приравнивают мирное осуществление религиозной практики с экстремизмом».

17 июля Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила апелляцию религиозной организации «Свидетели Иеговы» на предыдущее решение этого суда признать ее экстремистской. Таким образом, решение суда о ликвидации организации и запрете ее деятельности в России вступило в силу. Такое решение Верховный суд России принял 20 апреля по иску Министерства юстиции России. После этого участились сообщения о давлении на последователей этого религиозного течения в России и аннексированном Крыму.

Правозащитники считают решение таким, которое нарушает права человека.

Как предполагают, теперь «Свидетели Иеговы» могут обратиться в Европейский суд по правам человека, но Россия не считает себя обязанной выполнять его решения.

К организации, которая заявляет, что насчитывает 170 тысяч прихожан в России, власти страны давно относятся с подозрением из-за ее негативной позиции относительно военной службы, выборов или вообще авторитета власти.

В России Конституция официально гарантирует свободу религии, но законодательство определяет четыре «традиционные религии» народов страны – православное христианство, ислам, иудаизм и буддизм, а другие религиозные течения нередко подвергаются дискриминации.