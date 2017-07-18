Суд по «делу Чийгоза» отказался допросить муфтия Крыма – адвокат

На очередном заседании по «делу Чийгоза» в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 18 июля сторона защиты в четвертый раз заявила ходатайство о вызове для допроса крымского муфтия Эмирали Аблаева, однако суд отказал. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов.

«Это ходатайство в четвертый раз заявляется стороной защиты. Несмотря на то, что муфтий являлся участником заседания Меджлиса 25 февраля, участником событий 26 февраля (2014 года – КР), а кроме того оказывал в непроцессуальном порядке давление на других фигурантов уголовного дела, в частности на Али Асанова и Мустафу Дегерменджи, о чем они говорили в своих показаниях перед судом, суд отказал в вызове. Суд сослался на то, что защита не предоставила достаточно сведений, которые указывают на отношение муфтия к событиям», – рассказал адвокат.

Полозов уточнил, что в такой позиции суда защита усматривает «политическую подоплеку и нежелание российских властей выпускать муфтия в суд из-за боязни, что он может сказать что-то не то».

В ходе заседания были также приобщены документы запрошенные в Министерстве юстиции Украины.

«Это документы, которые свидетельствуют, что на момент событий, ни «самооборона Крыма», ни «народное ополчение Крыма» не были зарегистрированы в установленном порядке в реестрах Украины. И таким образом тезис обвинения, что Меджлис являлся незарегистрированной организацией, а остальные находились в рамках правового поля, рассыпается», – дополнил адвокат.

Рассмотрение дела продолжится 19 июля, по информации Полозова, в этот день защита продолжит предоставлять письменные доказательства.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.