Украинские пограничники фиксируют снижение пассажиропотока через админграницу с Крымом

Количество людей и транспортных средств, которые следуют через административную границу с аннексированным Крымом, ежедневно уменьшается. Об этом 18 июля в комментарии Крым.Реалии рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

«Об этом ярко свидетельствует статистика. Например, за две недели июля этого года админграницу в оба направлениях пересекли на 13% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а вот транспортных средств меньше на 27%», – отметил спикер управления.

Максим Сорока акцентировал, что несмотря на уменьшение пассажиро-транспортного потока, российские службы продолжают искусственно создавать очереди перед контрольными пунктами.

«Из-за таких провокационных действий граждане вынуждены простаивать в ожидании по несколько часов. Сейчас оккупационные службы пропускают не более 10 автомобилей в час и активизируют свою работу только при появлении съемочных групп российских пропагандистских каналов», – сказал он.

По данным представителя Госпогранслужбы, в первой половине дня во вторник, 18 июля, возле контрольного пункта «Чонгар» наблюдалось скопление транспортных средств.

С утра «в искусственной очереди» ожидало около 70 автомобилей, после полудня – 40. Перед КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» очереди отсутствуют.

Как сообщалось ранее, украинские пограничники фиксировали очереди возле административной границы с аннексированным Крымом с утра в понедельник, 17 июля.

Как уточнил Максим Сорока, к вечеру количество очереди из машин уменьшилось.

По информации российских СМИ, которые ссылаются на Погрануправление ФСБ, очереди на админгранице с Крымом создают именно украинские службы.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».