Радио Крым.Реалии: Крымский урок для Siemens и продуктовые спекуляции

Как продвигается судебный процесс над крымским журналистом Николаем Семеной? Уйдет ли Siemens из России из-за Крыма? Почему на полуострове дорожают продукты?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с российским адвокатом Александром Попковым, крымским журналистом Николаем Семеной, российским экспертом-криминологом Владимиром Рубашным, доктором политических наук Михаилом Саввой, корреспондентом Радіо Свобода в Германии Натальей Писанской, украинским экспертом в сфере энергетики Михаилом Гончаром и директором украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексеем Дорошенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.