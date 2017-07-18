Кремль назвал заявление о «Малороссии» личной инициативой главаря «ДНР»

В Кремле назвали «личной инициативой» заявление главаря незаконной вооруженной сепаратистской группировки «ДНР» Александра Захарченко о «создании государства Малороссия».

Как сказал журналистам представитель президента России Дмитрий Песков, в Москве об этом заявлении «узнали из СМИ».

При этом он отметил, что российская сторона «остается привержена минским договоренностям».

Всего за несколько часов до этого Песков заявлял, что в Кремле еще не комментируют заявления Захарченко, потому что «его предстоит проанализировать».

Официальная Москва пока воздерживается от прямого осуждения этого заявления.

Ранее в понедельник главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил о «создании государства Малороссия», в которое, по его словам, в настоящее время входят оккупированные территории Донбасса, а в будущем должна войти вся Украина, кроме Крыма, который сепаратисты признают «русским». Это заявление уже резко раскритиковали не только в Украине, но и в России, а также в самой группировке «ДНР» и в соседней сепаратистской группировке «ЛНР» на оккупированной части Луганщины, которое, по идее Захарченко, должно прекратить существование.

Франция и Германия, которые вместе с Украиной и Россией являются участниками «нормандского формата» переговоров об урегулировании конфликта на оккупированной части востока Украины, призвали Россию осудить заявление о «Малороссии» как противоречащее духу переговоров об этом урегулирования в «нормандском формате».

Кроме того, беспокойство заявлением о «Малороссии» выразили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,которая является стороной другого формата переговоров об урегулировании конфликта, так называемого «минского процесса». ОБСЕ призвала избегать действий, которые ставят под угрозу выполнение минских договоренностей в регионе.

