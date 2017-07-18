Эксперт: в школы и детсады Крыма поставляют молочный суррогат

В столовые школ и детских садов аннексированного Крыма поставляют преимущественно некачественные молочные продукты. В первую очередь, из-за обязательной для таких поставок низкой цены на тендерах. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму Андрей Александров.

«Российский качественный продукт априори не может попасть на стол в детский сад или школу, потому что рынок очень четко сегментирован в России. Есть производитель, который почти официально и легально выпускает ужасную по качеству продукцию – это какое-то растительное масло, вместо сливочного, это «пластилиновый» сыр, который называется натуральным – этим производителям никто не препятствует в том, чтобы они поставляли свою некачественную продукцию по тендерам. Они легко выигрывают тендеры у качественных производителей и вся бюджетная сфера питается этими продуктами, потому что в торгах эти поставщики предлагают такие низкие цены, что понятно невооруженным глазом, что не может быть продуктом этот суррогат», – подчеркнул Александров.

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На прошлой неделе подконтрольный Кремлю министр промполитики Крыма Андрей Васюта сообщил, что 24% молочных продуктов, которые подаются в детских садах и школах полуострова, фальсифицированы. По его словам, больше всего контрафакта выявлено среди: сливочного масла – 35%, сыров – 31%, творога – 20% и сметаны – 6%. Поддельные продукты везут из соседней России: Московской области (10%), Кабардино-Балкарии (9%) и Ставропольского края (6%).

В январе 2017 года в отделе по надзору в области ветеринарии управления Россельхознадзора аннексированного Россией Крыма сообщили, что половина молочной и мясной продукции, которая реализуется на полуострове, фальсифицирована. В результате внезапной проверки продуктов питания в детских садах полуострова выяснилось, что состав 22% протестированной молочной продукции и 50% мяса не соответствует заявленному на этикетке.