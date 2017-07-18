В Евпатории отчитались о начале реконструкции сквера им. Ленина

В Евпатории возобновились работы по реконструкции сквера имени Ленина. Как сообщили в пресс-службе российской администрации города 18 июля, строители уложили 400 квадратных метров тротуарной плитки и проводят подготовительные работы на участках возле детской площадки и памятника Ленину.

По информации администрации, после укладки плитки в сквере планируют установить скамейки и урны. А после этого власти намерены начать капитальный ремонт системы освещения.

Как проинформировали в пресс-службе, работы по благоустройству сквера планируют завершить к началу октября.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».