Россия раскритиковала изменения в польском законодательстве о сносе памятников советской эпохи

В России раскритиковали изменения в польском законодательстве о сносе памятников советской эпохи. В Министерстве иностранных дел России заявили, что эти изменения являются прямым нарушением международно-правовых обязательств Польши по двусторонним договорам Москвы и Варшавы, по которым, как говорится в заявлении, польские власти должны охранять и защищать такие объекты, среди которых и памятники или памятные знаки советским военным, принимавшим участие в освобождении Польши от нацистов.

«Власть Польши, безусловно, хорошо понимает, какую тяжелую обиду она наносит русскому народу и народам стран, которые в прошлом входили в состав СССР», – добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как говорится в заявлении, эта «возмутительная провокация» «не останется без последствий» – не уточнив при этом, без каких именно.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которые, среди прочего, предусматривают снос памятников советской эпохи, в том числе и Красной армии. В обновленном законе говорится, что памятники «не могут почтить память лиц, организаций, событий или дат, символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй».

При этом новый закон предусматривает значительное число исключений. В частности, не относятся к сносу памятники, расположенные на кладбищах или на территории других захоронений; объекты, не выставленные на всеобщее обозрение или демонстрируемые в научных целях, такие как произведение искусства, а также памятники, внесенные в реестр памятников архитектуры .

Сооружения, которые не попадают в эти категории, польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления в силу изменений в закон.

На территории Польши, по некоторым оценкам, расположено 469 таких объектов, из них 250 посвящены Красной армии.