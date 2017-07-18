НСЖУ призвал усилить давление на сепаратистов для освобождения журналиста Асеева

Национальный союз журналистов Украины призвал во время минских переговоров усилить давление на представителей незаконной вооруженной сепаратистской группировки «ДНР» с целью освобождения из плена блогера и журналиста Станислава Асеева.

По данным союза, состояние здоровья журналиста вызывает тревогу, и он может не дожить до ожидаемого обмена пленными.

Последняя информация, поступившая с оккупированной территории, может свидетельствовать об угрозе жизни Асеева, говорится в заявлении.

Кроме того, председатель общественной организации «Группа «Патриот» (Центр освобождения заложников) Олег Котенко тоже предполагает, что Станислава Асеева, известного также под литературным псевдонимом Станислав Васин, могли пытать. «Мы опасаемся, что состояние заложника сейчас очень плохое. Поэтому его не показывают, ссылаются, как будто его у них нет», – обратил внимание активист.

«НСЖУ убежден: арест украинского журналиста и других людей, с которыми он поддерживал контакт – свидетельство тотальных притеснений свободы слова и свободы мысли на оккупированной части Донбасса. Подконтрольные России «силовики» выслеживают блоггеров и фрилансеров, работающих для украинских медиа, даже если люди пишут о том, как малолюдно стало на улицах Донецка», – говорится в заявлении союза. В НСЖУ также отметили, что сам факт сотрудничества с украинскими СМИ является достаточным основанием для ареста в группировках «ДНР» или «ЛНР».

Ранее с требованиями немедленно освободить Станислава Асеева уже выступил ряд международных журналистских и правозащитных организаций.

Группировка «ДНР» только 16 июля признала, что пропавший еще 2 июня Асеев находится у нее за решеткой, а до этого заявляла, что ничего не знает о нем, а также демонстративно «объявляло в розыск». Сепаратисты обвиняют журналиста в «шпионаже», за что могут незаконно «осудить» к лишению свободы на 12-14 лет. Предполагают, что едва ли не единственным шансом освободить Асеева является обмен пленными и заложниками.

Станислав Асеев (Васин), живя на оккупированной территории, сотрудничал с рядом украинских СМИ, в частности «Зеркалом недели. Украина», «Украинский неделей» и проектом Радио Свобода – Радио Донбас.Реалии.