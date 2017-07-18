В Севастополе для прохождения службы в российской армии призвали 400 человек. Как сообщили в Министерстве обороны России 18 июля, десять из них направили в части, находящиеся за пределами Крыма.

«Степень годности к военной службе по состоянию здоровья новобранцев из Севастополя – одна из самых высоких в Южном военном округе», – добавили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве проинформировали, что более половины севастопольских призывников будут отбывать службу в частях и соединениях ВМФ России.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы России. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в стране.

Ранее сообщалось, что в ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан.