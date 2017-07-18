Венгрия решила продолжить выдачу разрешений на работу гражданам Украины и Сербии

Министр экономического развития Венгрии Мигай Варга сообщил, что в течение последних месяцев граждане Украины и Сербии получили 10,5 тысяч разрешений на работу в Венгрии. По его словам, это будет практиковаться и в дальнейшем, ведь общая квота разрешений далеко не исчерпана и составляет 59 тысяч, сообщает корреспондент Радіо Свобода.

Варга отметил, что правительство Венгрии стремится предотвратить потери на производстве. Это касается в равной степени не только местных предприятий, но и компаний иностранных инвесторов, уточнил министр.

Согласно социологическим опросам, из-за значительного оттока рабочей силы из Венгрии в страны Западной Европы каждое пятое предприятие не может заполнить вакансии квалифицированными работниками. А начинающих приходится удерживать дополнительными выплатами или социальными льготами.

С помощью консалтинговых компаний из США Министерство экономического развития Венгрии анонсировало программу помощи малому и среднему бизнесу с целью подбора и подготовки квалифицированных кадров, в том числе из Украины и других стран Восточной Европы, которые не являются членами Евросоюза.