Россельхознадзор: в Крым не пропустили более 30 собак, которых прятали в багажниках автомобилей

За минувшую неделю подконтрольные Москве инспекторы Россельхознадзора не пропустили на территорию аннексированного Крыма 33 собаки, которых, как сообщили в ведомстве, прятали в багажниках и под сидениями автомобилей.

Помимо этого, по информации Россельхознадзора, на полуостров также не провезли почти 276 кг продуктов.

«В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 56,7 кг сала, 92,4 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 48,5 кг мяса птицы, 34,1 кг свинины, 6,4 кг говядины, 18 кг продукции пчеловодства и меда, 12,8 кг рыбной продукции и морепродуктов, 3,9 кг крольчатины, 3,1 кг мяса нутрии, 368 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти 33 собак, 2 котов, 100 аквариумных рыбок и 2 попугаев без ветеринарных сопроводительных документов», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что животных и продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года специалисты управления выявили и вернули на материковую Украину 2592 партии «запрещенных к ввозу товаров»: 5280,9 кг продуктов животного происхождения, 11844 яйца, 198 непродуктивных животных, 24 головы декоративной птицы (животных), 90 аквариумных рыбок, 30 пиявок, одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 27 улиток, 12 пчелосемей, 20 голов и 3 кг живых раков.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.