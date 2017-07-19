Трамп отрицает, что провел секретную встречу с Путиным в Германии

Президент США Дональд Трамп отрицает, что на саммите «Группы двадцати» в Германии провел вторую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, о которой не сообщил прессе. Об этом он сказал поздно вечером 18 июля.

«Сообщение фейковых новостей о секретном ужине с Путиным является «проявлением больного воображения» (sick в оригинале – КР). Все лидеры «Группы двадцати» с супругами были приглашены канцлером Германии. Пресса знала!» – написал Трамп в Twitter.

«Фейковые новости становятся все более нечестными! Даже ужин, организованный для топ-20 лидеров в Германии, представляется зловещим», – добавил президент США.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома 18 июля сообщило, что президент США Дональд Трамп провел в Гамбурге вторую встречу с российским президентом Владимиром Путиным, о которой прессе не сообщалось.

The New York Times пишет, якобы Трамп сам подошел к Путину во второй половине ужина, организованного канцлером Германии. По этому сообщению, в разговоре, кроме президентов России и США, участвовал только переводчик Путина.