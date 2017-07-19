Ко дню Крещения Руси в Симферополе планируют крестный ход

На 20 июля в Симферополе запланирован крестный ход, приуроченный ко дню Крещения Руси. Верующие пройдут с иконой Божией Матери «Скорбящая» от Свято-Троицкого женского монастыря к Александро-Невскому кафедральному собору, сообщают в Симферопольской и Крымской епархии.

Как сказано в сообщении, мероприятие организовано «во исполнение благословения Его Блаженства, Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины в рамках празднования дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и годовщины Крещения Руси».

В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля. Этот день отмечают и в России с 2010 года. 27 июля 2016 года в Киеве завершился многотысячный крестный ход Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом.