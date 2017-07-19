Кабинет Министров Украины на заседании 19 июля намерен внести изменения в порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Согласно плану заседания, размещенном на сайте правительства, этот вопрос представит министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией. На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

В 2014 году в Уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.