Керченский суд приговорил экс-главу города к восьми годам заключения – СМИ

Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд приговорил экс-главу администрации Керчи Сергея Писарева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 6,4 миллионов рублей (около 2,7 миллионов гривен). Об этом сообщает ряд крымских СМИ.

По информации журналистов, отбывать наказание Писарев будет в исправительной колонии строгого режима.

Сторона защиты Писарева и российские правоохранительные органы в Крыму пока решение суда не комментировали.

10 июля экс-глава городского совета аннексированной Керчи Лариса Щербула отказалась давать показания по делу бывшего главы российской администрации города Сергея Писарева.

В отношении Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении подконтрольной Кремлю администрацией Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков. Обвинение предложило назначить Писареву наказание в виде девяти лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».