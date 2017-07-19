Порошенко: Россия принесла гуманитарную катастрофу на оккупированную территорию Грузии

Президент Украины Петр Порошенко посетил 19 июля городок Одзиси, расположенный вплотную к линии оккупации Россией грузинского региона Южная Осетия (Цхинвальский регион), где заявил, что Россия принесла в этот край «гуманитарную катастрофу».

По словам Порошенко, Украина поддерживает и делает все, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность и независимость Грузии.

«Это не линия соприкосновения, это даже не является линией оккупации, это пропасть между прошлым и будущим, результат политики Российской Федерации. С одной стороны мы видим цветущий Тбилиси, пятизвездочные отели Батуми, горнолыжные курорты Бакуриани, счастливые люди, инвесторы, экономический рост, безвизовый режим, соглашение об ассоциации, это в полной мере касается как Украины, так и Грузии. Что мы видим с той стороны пропасти, которую сделала Российская Федерация? Посмотрите в глаза этих людей (за колючей проволокой на контролируемой российскими военными территории Грузии – КР): гуманитарная катастрофа. Люди не имеют элементарных прав на медицинскую помощь, на школу для своих детей, на средства к существованию, и главное – они не имеют никакой надежды, что будет любой прогресс, пока там есть Российская Федерация», – заявил президент Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, продолжает государственный визит в Грузию.

Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами после 5-дневной войны против Тбилиси в 2008 году и содержит тысячи военнослужащих в этих двух регионах.

Лишь некоторые страны – Никарагуа, Венесуэла и Науру – признали эти регионы, подавляющее большинство стран считает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии.