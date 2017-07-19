Эксперт: США накажут Siemens за поставку турбин в Крым

В Соединенных Штатах Америки пристально следят за развитием ситуации с возможной российской поставкой турбин немецкого концерна Siemens в аннексированный Крым. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал украинский эксперт в сфере энергетики Михаил Гончар. Он отметил, что компания понесет значительные убытки по результатам расследования этой сделки.

«Будут произведены соответствующие расследования как в Германии, так и за ее пределами, в Европейском Союзе. В Соединенных Штатах Америки есть хобби – очень внимательно следить за европейскими компаниями на предмет соблюдения ими санкционных режимов. Когда эти расследования произойдут, то мы увидим подлинную картину и думаю, что Siemens понесет серьезные издержки, не только репутационные. Окажется, что вся эта сделка принесет серьезные проблемы для компании, ее бизнеса в дальнейшем», – подчеркнул Гончар.

В свою очередь, корреспондент Радіо Свобода в Германии Наталья Писанская сообщила, что в Германии также следят за ходом расследования возможной поставки турбин на полуостров.

«Специалисты и чиновники, которые должны были бы следить за санкциями, за выполнением условий, они, в первую очередь, сейчас смотрят на своего предводителя, а в данном случае на госпожу Меркель (Ангела Меркель, канцлер ФРГ – КР), для которой Siemens – это огромный работодатель. Это огромное престижное предприятие и поэтому, из моих наблюдений, она вежливо высказала скептическое отношение к поставкам турбин и все. Еще на официальном брифинге в Берлине представитель правительства Штефан Зайберт сказал, что нужно выяснить суть дела быстрее, более всеобъемлюще, но после этого не последовало никаких действий», – сказала Писанская.

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Немецкая компания Siemens заключила контракт на поставку турбин для проекта в Краснодарском крае России, который через Керченский пролив граничит с аннексированным Крымом. Недавно агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере две, а, возможно, и все четыре предусмотренные настоящим контрактом турбины были доставлены в Крым в обход европейских санкций против России.

Представитель президента России Дмитрий Песков 10 июля назвал российскими турбины немецкой компании Siemens. По его словам, на полуострове «устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».

Компания Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за ее газовых турбин, доставленных в аннексированный Крым. Среди ответчиков есть и совместное предприятие немецкой компании в России, в котором Siemens имеет 65% и на заводе которого в России и были построены упомянутые турбины. В компании также заявили, что будут вынуждены обдумать свои дальнейшие отношения с Россией после дела с турбинами и, что «возвращение к привычному порядку дел невозможно».

Арбитражный суд Москвы оставил исковое заявление немецкой компании Siemens по поводу поставок турбин в аннексированный Крым без движения до 21 августа 2017 года.