Россия разрешила отзывать гражданство подозреваемых в терроризме

Госдума России в среду, 19 июля, в третьем чтении приняла пакет поправок, среди них – отзыв российского гражданства за терроризм и участие в террористических организациях. Также изменения вводят присягу для желающих получить российское гражданство иностранцев и разрешают украинцам получать гражданство России по упрощенной схеме.

Поправку об отзыве российского гражданства у иностранца, который замешан в терроризме (участвовал в террористической деятельности или публично оправдывал такую деятельность) в апреле после теракта в Петербурге предложил лично президент России Владимир Путин.

При этом решение об отзыве гражданства не распространяется на родственников человека, который лишился гражданства за терроризм.

Новый закон позволяет отменить решение о приобретении гражданства России, если человек подал подложные документы или предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

Среди принятых поправок вопрос украинцев, которые переехали в Россию после аннексии Крыма и начала военных действий в Донбасе, по российскому законодательству они не могут быть признаны политическими беженцами, но теперь им разрешено оформлять гражданство в упрощенном порядке.

При этом, согласно новым законам, иностранцы, которые получают российское гражданство будут должны приносить присягу. Паспорт будет вручаться человеку сразу после произнесения присяги. А человек, который получил гражданство при рождении, не должен будет приносить присягу, в том числе и при получении паспорта в 14 лет.