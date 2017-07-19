Российский музыкант «Джанго», поддержавший сепаратистов в Донецке, собрался в Крым

В Севастополе анонсируют выступление российской поп-рок-группы «Джанго», которую возглавляет Алексей Поддубный. Имя лидера группы содержится в списке украинского сайта «Миротворец», Поддубный внесен в базу как «сепаратист, пособник террористов».

«В июле 2014 на фестивале «Нашествие» в России заявил о том, что Украина ведет войну против своего народа. В феврале 2015 изъявил желание выступить с концертом для луганских российских террористов по случаю так называемого «Дня защитника Отечества» 23 февраля. В марте 2016 посетил разрушенный международный аэропорт «Донецк» в рамках своего визита в «ДНР». По словам музыканта, он гордится тем, что его туда пригласили», – сказано на сайте.

Официальный сайт «Джанго» в разделе «Афиша» подтверждает информацию о концерте в Севастополе 22 июля, а в информации про саму группу сказано, что исполнителей «объединяют сходные жизненные позиции и любовь к русскому слову». На сегодняшний день в составе группы музыканты из Донецкой области Украины.

Сотрудница билетного сервиса «КрымБилет» в комментарии Крым.Реалии сообщила, что стоимость билетов на концерт «Джанго» в Севастополе составляет от 1000 до 2000 рублей.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Госпогранслужба Украины с начала года выносит решения о запретах на посещение страны для тех российских артистов, кто в обход украинского законодательства посещал аннексированный Россией Крым.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.