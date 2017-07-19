В суде по «делу Чийгоза» защита представляет письменные доказательства – адвокат

В аннексированном Крыму идет судебное заседание по делу одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза. В ходе заседания защита продолжила предоставлять письменные доказательства, были исследованы товароведческие и судебно-медицинские экспертизы. Об этом 19 июля сообщает адвокат Николай Полозов в видеообращении в Facebook.

«Выяснилось, что значительное количество предметов мебели имело 100-процентную амортизацию, фактически это были вещи, которые уже не могли использоваться, однако они были посчитаны по стоимости. В последствии сумма в 9730 рублей, которую выплатил осужденный, фактически эта сумма была сфальсифицирована», – рассказал адвокат.

Кроме того, по словам адвоката, эксперт не видел этих предметов. По оценке Полозова, «экспертиза была высосана из пальца».

Он сообщил, что судебно-медицинские экспертизы также имели ряд нарушений.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.