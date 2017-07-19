Защита Умерова считает протоколы допроса свидетелей сфальсифицированными

На заседании суда по делу одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова 19 июля правозащитник Александр Подрабинек заявил о возможной фальсификации документов – протоколов допроса свидетелей – и подал ходатайство об исключении их из материалов дела. Однако суд отклонил ходатайство. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Есть вероятность, что протокол допроса свидетеля был сфальсифицирован. Я прошу исключить из материалов дела документы, полученные незаконным путем», – сказал Подрабинек.

Это было связано с тем, что свидетель обвинения по делу Ильми Умерова, Елена Приходько, выступавшая понятой при проведении следователем ФСБ осмотра видео с интервью Умерова на телеканале ATR, сказала, что один раз общалась со следователем, а протокол допроса ее в качестве свидетеля не подписывала.

При этом в документах к материалам дела от 26 мая 2016 года указывается, что Приходько была допрошена следователем ФСБ. Однако сама Приходько не смогла вспомнить, что допрос имел место.

Аналогичное заявление ранее сделала еще одна свидетельница по делу, также выступавшая понятой, – Карина Будько. Протоколы допроса обеих свидетельниц идентичны по тексту.

В ответ на ходатайство Подрабинека прокурор Олег Саргинов заявил, что обе свидетельницы, хоть и не смогли вспомнить факт допроса, не оспаривали подлинность подписей под протоколами.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.