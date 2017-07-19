Президент Ирана обещает «соответствующую» реакцию на санкции США

Президент Ирана Хасан Роугани заявляет, что Тегеран «отреагирует соответственно» на новые санкции со стороны США. В то же время он подчеркнул, что его страна остается преданной ядерному соглашению 2015 года.

«Исламская республика Иран всегда будет придерживаться своих международных обязательств», – сказал Роугани 19 июля на заседании правительства Ирана. Соответствующее сообщение было размещено на сайте кабинета министров.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в попытке «отравить атмосферу» введением новых санкций против Тегерана.

Накануне США расширили еще на 18 позиций перечень физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции за программу баллистических ракет Ирана и другие связанные виды деятельности.

Как заявили 18 июля в Министерстве финансов США, в список санкций попали 16 субъектов за «поддержку незаконных иранских действий и транснациональной преступной деятельности». Государственный департамент США добавил, что еще две иранские организации попали под санкции непосредственно за участие в программе создания баллистических ракет.

После заключения в начале 2015 года «ядерного соглашения» с Ираном, по которому Тегеран резко сократил свою ядерную программу до уровня, который делает невозможным создание ядерного оружия, а Запад в ответ начал снимать наложенные из-за этой программы санкции, Совет безопасности ООН отменил предыдущий запрет для Тегерана создавать баллистические ракеты. Но Вашингтон продолжает считать, что ракетная программа Ирана представляет угрозу, и накладывает санкции на Тегеран из-за нее. Соглашение не требует от США снятия санкций, не касающихся ядерной деятельности Ирана.