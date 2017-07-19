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Президент Ирана обещает «соответствующую» реакцию на санкции США

Хасан Роугани на заседании правительства Ирана, Тегеран, 19 июля 2017 года

Президент Ирана Хасан Роугани заявляет, что Тегеран «отреагирует соответственно» на новые санкции со стороны США. В то же время он подчеркнул, что его страна остается преданной ядерному соглашению 2015 года.

«Исламская республика Иран всегда будет придерживаться своих международных обязательств», – сказал Роугани 19 июля на заседании правительства Ирана. Соответствующее сообщение было размещено на сайте кабинета министров.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в попытке «отравить атмосферу» введением новых санкций против Тегерана.

Накануне США расширили еще на 18 позиций перечень физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции за программу баллистических ракет Ирана и другие связанные виды деятельности.

Как заявили 18 июля в Министерстве финансов США, в список санкций попали 16 субъектов за «поддержку незаконных иранских действий и транснациональной преступной деятельности». Государственный департамент США добавил, что еще две иранские организации попали под санкции непосредственно за участие в программе создания баллистических ракет.

После заключения в начале 2015 года «ядерного соглашения» с Ираном, по которому Тегеран резко сократил свою ядерную программу до уровня, который делает невозможным создание ядерного оружия, а Запад в ответ начал снимать наложенные из-за этой программы санкции, Совет безопасности ООН отменил предыдущий запрет для Тегерана создавать баллистические ракеты. Но Вашингтон продолжает считать, что ракетная программа Ирана представляет угрозу, и накладывает санкции на Тегеран из-за нее. Соглашение не требует от США снятия санкций, не касающихся ядерной деятельности Ирана.

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