Радио Крым.Реалии: Крым. Высокие цены за некачественные продукты

Почему российские власти Крыма регулярно заявляют о местных спекулянтах и необоснованном росте цен на полуострове? Можно ли бороться с завышенной стоимостью продуктов с помощью регулятивных мер?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с крымчанами из разных уголков полуострова и директором украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексеем Дорошенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.