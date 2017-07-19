Суд в Крыму оставил под арестом двух фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 19 июля отклонил апелляции двух фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Энвера Мамутова и Ремзи Меметова на продление им ареста. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщили адвокаты бахчисарайцев Эмиль Курбединов и Сергей Легостов.

«Все было как по шаблону. Апелляционная жалоба (на продление ареста Энверу Мамутову – КР) была отклонена, и решение суда оставили в силе», – сообщил Эмиль Курбединов.

В свою очередь, адвокат Ремзи Меметова Сергей Легостов отметил, что во время судебного заседания над его подзащитным суд также отклонил апелляцию защиты на продление срока содержания под стражей и не принял ряд ходатайств.

«Мы заявили ходатайство о проведении открытого судебного заседания, заявили отвод суду и прокурору – нам отказали. После этого мы заявили ходатайство об открытом оглашении судебного решения – нам опять же было отказано. После этого Ремзи встал и сказал, что не будет участвовать в этом судилище. Он находился в СИЗО и участвовал по видеоконференции, затем просто вышел», – рассказал Легостов.

Адвокаты утверждают, что после взрыва в метро Санкт-Петербурга в апреле все заседания на фигурантами «дела Хизб ут-Тахрир» проходят в закрытом режиме. По информации адвокатов, такие действия являются незаконными.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман-крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

В начале июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест фигурантам бахчисарайского « дела Хизб ут-Тахрир» до 12 сентября.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».