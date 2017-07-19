В аннексированном Крыму будут судить 32-летнего жителя Евпатории, обвиняемого в убийстве, похищении денежных средств и покушении на еще одно убийство. Об этом сообщают на сайте главного следуправления Следственного комитета России в Крыму.

«Он (задержанный – КР) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале этого года между мужчинами, распивавшими алкоголь, произошла ссора, в ходе которой один из них нанес другому несколько ножевых ударов, которые в итоге привели к его смерти. Похитив более 20 тысяч рублей, обвиняемый обнаружил на кухне спавшую сестру потерпевшего, которая могла сообщить о произошедшем в правоохранительные органы. Мужчина открыл конфорки газовой плиты с целью убийства женщины, но она выжила.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».