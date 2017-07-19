Правительство России отказалось отложить реализацию «пакета Яровой»

Правительство России отказалось поддержать законопроект об отсрочке так называемого «пакета Яровой» – антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой и члена Совета Федерации России Виктора Озерова о хранении данных абонентов и пользователей интернета.

В российском правительстве решили, что существующая версия поправок позволит ввести закон в действие поэтапно, а у операторов и провайдеров будет время для решения технических задач.

О возможном перенесении сроков вступления в силу «пакета Яровой» 4 июля сообщили «Ведомости». Антитеррористические поправки, подписанные президентом Владимиром Путиным год назад, вступят в силу в июле 2018 года. Они обязывают операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов в течение полугода.

Ранее эксперты оценили потери операторов связи из-за принятия закона Яровой в 156 миллиардов долларов без учета расшифровки интернет-данных.