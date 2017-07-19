В США назвали Иран «ведущим государством-спонсором терроризма»

США заявили, что Иран в течение 2016 года оставался «ведущим государством-спонсором терроризма», а поддерживаемые Тегераном группировки сохранили способность представлять угрозу для Соединенных Штатов и их союзников.

Как говорится в новом отчете Государственного департамента США о терроризме в странах мира, такие группировки, в первую очередь «Хезболла» из Ливана, продолжают угрожать интересам и союзникам Вашингтона, даже несмотря на усиление финансовых санкций против них и борьбы правоохранительных органов.

Иранский Корпус стражей Исламской революции, который является элитным военным формированием и основной опорой исламского режима в Иране, а также «партнеры, союзники и марионетки» Тегерана играют роль в дестабилизации в ходе вооруженных конфликтов в Ираке, Сирии и Йемене, говорится в отчете.

Документ также обвиняет шиитский Иран в рекрутировании боевиков со всего региона в связанные с Тегераном шиитские ополчения, участвующие в конфликтах в Сирии и Ираке.

Кроме того, в отчете большое внимание уделено экстремистской группировке «Исламское государство», которую обвиняют в многочисленных нападениях и актах насилия. Это суннитская группировка, восемь ее известных ответвлений США называют самой мощной угрозой мировой безопасности.

Отчет обнародовали на фоне обострения отношений США и Ирана из-за новых санкций Вашингтона, наложенных на Тегеран в связи с его ракетной программой и нарушениями прав человека в Иране. Между тем, США уже давно обвиняют Иран в поддержке международного терроризма и дестабилизации региона.