Представители движения «Активный Симферополь» 19 июля выразили недоверие подконтрольным Кремлю администрации и городскому совету Симферополя и выдвинули ряд требований к местным властям, в частности, расформировать общественный и градостроительный советы. Свой требования они высказали на встрече с российским главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым.

Требования к чиновникам на встрече озвучил российский активист, проживающий в Крыму, Илья Большедворов. Полный текст документа под названием «Наказ избирателей» он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Документ содержит требования в отношении зеленых зон города, территориального общественного самоуправления, правил застройки и землепользования, общежитий, Каменского массива, стихийной торговли и других вопросов. Кроме того, активисты заявили о необходимости провести служебное расследование по «факту невыполнения муниципальных контрактов на подготовку проектов планировки центральной части города и УДС и растраты денежных средств в размере 45 млн рублей» с направлением материалов в российский Следственный комитет.

В случае неисполнения требований, группа пригрозила использовать «другие инструменты», вплоть до инициирования референдума и отзыва депутатов подконтрольного Кремлю симферопольского горсовета.

В ответ Бахарев назвал озвученные на встрече требования ультиматумом и сказал, что не будет взаимодействовать с активистами «в таком формате».

«Я всегда готов идти на открытые контакты и обсуждения с общественностью, но путем ультиматумов и необоснованных требований мы не сможем прийти к конструктивному диалогу. Мы выслушаем мнение каждого симферопольца, но решение на благо развития нашего города принимается с учетом позиции большинства горожан», – цитирует Бахарева пресс-служба российской администрации Симферополя.

В свою очередь, активисты сообщили в соцсетях о планах выйти на пикет 22 июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».