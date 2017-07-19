В подконтрольном Кремлю министерстве ЖКХ аннексированного Крыма сообщают, что 90% жилых домов на полуострове готовы к отопительному сезону.

«По состоянию на сегодняшний день, 411 котельных из 431 готовы к работе. Обеспечена готовность 6458 жилых домов из 7207. Также готовы 9648 км тепловых сетей. Показатели готовности тепловых пунктов составляют 100%. Установленные задания по подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства выполнены на уровне 110%», – говорится в сообщении.



По данным контролируемого Москвой замминистра ЖКХ Крыма Якуба Зейтулаева, низкий уровень подготовки к осенне-зимнему периоду показали Керченская, Симферопольская, Феодосийская городские администрации и Бахчисарайская, Ленинская и Сакская районные администрации. Среди лучших в ведомстве назвали администрации Алушты, Армянска, Евпатории, Сак, Ялты, а также Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Симферопольского, Советского районов аннексированного Крыма.



Ранее сообщалось, что подконтрольное Кремлю правительство аннексированного Крыма планирует потратить на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 года миллиард рублей (около 450 миллионов гривен – КР).

20 июня сообщалось, что руководителя предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Леонида Хотулева уволили по итогам прошедшего отопительного сезона.

В течение отопительного периода в 2016-2017 годах в Крыму из-за неисправностей часто случались прорывы теплотрасс, что приводило к отключению отопления в жилых домах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».